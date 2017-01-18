VES Honor Rolls ……….
Good work students.
‘A/B’
|Student
|Grade
|Avery, Connor Johnathan
|02
|Boyett, Morgan Lee
|02
|Brock, Kadyn Aliya
|02
|Brogdon, Jadyn Luellen
|02
|Bryant, Jaclyn Charlize
|02
|Butler, Jaxin Haze
|02
|Clark, William Anthony
|02
|Coley, David Thomas
|02
|Cooper, Landon Owen
|02
|Dabney -Owens, Layla Paige
|02
|David-Richard, Makenna Amelia
|02
|Desprez-Myer, Aiden James
|02
|Finch, Kennajoe Dawn
|02
|Griffith, Andrew Jeremy
|02
|Harrell, Alishia Sky
|02
|Harris, Kayden WilliamPaul
|02
|Hennion, Payton Alexandria
|02
|Holden, Samantha Ann
|02
|Holley, Kaylee Drew
|02
|Hutchcraft, Landon Walker
|02
|Jenkins, Xavier Christopher
|02
|Keele, Case Hayz
|02
|Kilpatrick, Hunter Wayne
|02
|Krouse, Samantha Leigh
|02
|Longo, Romeo James
|02
|McDonald, Tra’von Thomas
|02
|McKeithen, Colton Randall
|02
|Moore, Caleb Reid
|02
|Peterson, Delcena Rashall
|02
|Peterson, Treymon Daques
|02
|Pettis, Jaeden Keith
|02
|Poppell, Kason Patrick
|02
|Rhoton, Chloe Lynn
|02
|Thinnes, Ashton Michael
|02
|Ward, Joslynn Rose
|02
|White, Jacob Allen
|02
|Wiggins, Nevaeh Nicole
|02
|Young, Elijah Aaron
|02
|Andrews, Alyssa Tashera
|03
|Brown, Brooke Logan
|03
|Brown, Taliyah Ja’Naye
|03
|Cox, Cash Dimitrius
|03
|Deas, Ashton James
|03
|Glover, Colton Lewis
|03
|Harris, Jackson DannelWallace
|03
|Haselow, McKaela Brynlee
|03
|Hooks, Alyric Chade
|03
|McKibben, Kayleigh Jo
|03
|Miller, Lila Deanna
|03
|Moore, Jacob RyanMatthew
|03
|O’Neal, Clayton Michael
|03
|Pedigo, Addyson Leigh
|03
|Redmon, Sienna Madison
|03
|Simmons, Crimson Faith
|03
|Simmons, Hayden Alexander
|03
|Smith, Russel James
|03
|Snowden, Rabecca Lacey
|03
|Spivey, Payton Dale
|03
|Wells, Cole Mathion
|03
|Wheeler, Troy James
|03
|Wilson, Cheyenne Nicole
|03
|Bankston, Ariel Jessica
|04
|Brock, Highty Ann
|04
|Broxton, Taylor Gage
|04
|Chenaux, Devon Wayne
|04
|David-Richard, Adalynn Marie
|04
|Dowdy, Isabelle Nichole
|04
|Floyd, Kimber Michelle
|04
|Foster, Bradford Wayne
|04
|Grantham, Jonathan Richard
|04
|Hutchcraft, Savannah Nicole
|04
|Jackson, Christopher Rashad
|04
|Kangas, Aili Marie
|04
|Lyon, Adan Dean
|04
|Partin, Marius Rae
|04
|Perkins, Ericka Lavin
|04
|Peterson, Dedrien Rontez
|04
|Potter, Brayden Darrell
|04
|Redmon, Ebony Ann
|04
|Reed, Angel David
|04
|Rightenburg, Cody Allen
|04
|Rose, Autumn Margaret
|04
|Vaught, Aubrey Nichole
|04
|Whitaker, Rowan Anne
|04
|Williams, Jack Barnett
|04
|Causey, Abbey Patricia
|05
|Christmas, Katie Lynn
|05
|Curtis, Cassidy Marie
|05
|Drake, Emilyn Mae
|05
|Gilbert, Ayla Rae
|05
|Gordon, Jonei Sophia
|05
|Hebble, Elisabeth Mae
|05
|Hogans, Renecia Myla
|05
|Hogue, Madison Ann
|05
|Jackson, Layla Renee
|05
|Philpot, Colin Michael
|05
|Pierce, Andrew Bryan
|05
|Poppell, Jacob Scot
|05
|Prather Jr, Scot Alan
|05
|Radford, Rachel Lynn
|05
|Randazzo, Isabella Rose
|05
|Reinhardt, Cayla Rockelle
|05
|Roche, Amor Syriana
|05
|Rokosz, Nicholas Henry
|05
|Salinas, Brooke Angeleen
|05
|Stanley, Abbie Lorene
|05
|Thomas, Kamryn Laurel
|05
‘A’ Honor Roll
|Student
|Grade
|Adkison, August Westley
|02
|Bankston, Matthew Cole
|02
|Black, Amiyah Avriana
|02
|Brown, Nylah Elisha
|02
|Christian, James Benjamin
|02
|Christmas, Blaine Hunter
|02
|Costales, Griffin Padron
|02
|Goswick, Daniel Lee
|02
|Holden, Gabriel Michael
|02
|Hunter, Mya Danielle
|02
|Jones, Kaia Lee
|02
|Kirkland, Kinley Kristene
|02
|McClendon, Skyler Lee
|02
|Radford, Mary Elizabeth Diane
|02
|Steverson, Wesley Trace
|02
|Vaught, Michael Logan
|02
|Whitfield, Carlie Brooke
|02
|Zurawski, Patrick Francis
|02
|Brown, Thomas Franklin
|03
|Coltrane, Caiden Chace
|03
|Morrison, Cole Allen
|03
|Zurawski, Gabriella Sylvia
|03
|Burke, Ashley Maria
|04
|Cobart, Siren Gale
|04
|Peterson, Isreal M’Kai
|04
|Thomas, Dillon Charles
|04
|Wheeler, Kinslee Faith
|04
|Zavala, MacKenzie Evelyn-Rose
|04
|Costales, Shaylin Marie
|05
|Henderson, Gavin Wesley
|05
|Holliday, Emma Grace
|05
|Kennedy, Tanner Leon
|05
|Kopp, Alice Sakura
|05
|Popp, Jadeyn Renee
|05