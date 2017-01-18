By January 18, 2017

VES Honor Rolls ……….

Good work students.

 

‘A/B’

 

Student Grade
Avery, Connor Johnathan 02
Boyett, Morgan Lee 02
Brock, Kadyn Aliya 02
Brogdon, Jadyn Luellen 02
Bryant, Jaclyn Charlize 02
Butler, Jaxin Haze 02
Clark, William Anthony 02
Coley, David Thomas 02
Cooper, Landon Owen 02
Dabney -Owens, Layla Paige 02
David-Richard, Makenna Amelia 02
Desprez-Myer, Aiden James 02
Finch, Kennajoe Dawn 02
Griffith, Andrew Jeremy 02
Harrell, Alishia Sky 02
Harris, Kayden WilliamPaul 02
Hennion, Payton Alexandria 02
Holden, Samantha Ann 02
Holley, Kaylee Drew 02
Hutchcraft, Landon Walker 02
Jenkins, Xavier Christopher 02
Keele, Case Hayz 02
Kilpatrick, Hunter Wayne 02
Krouse, Samantha Leigh 02
Longo, Romeo James 02
McDonald, Tra’von Thomas 02
McKeithen, Colton Randall 02
Moore, Caleb Reid 02
Peterson, Delcena Rashall 02
Peterson, Treymon Daques 02
Pettis, Jaeden Keith 02
Poppell, Kason Patrick 02
Rhoton, Chloe Lynn 02
Thinnes, Ashton Michael 02
Ward, Joslynn Rose 02
White, Jacob Allen 02
Wiggins, Nevaeh Nicole 02
Young, Elijah Aaron 02
Andrews, Alyssa Tashera 03
Brown, Brooke Logan 03
Brown, Taliyah Ja’Naye 03
Cox, Cash Dimitrius 03
Deas, Ashton James 03
Glover, Colton Lewis 03
Harris, Jackson DannelWallace 03
Haselow, McKaela Brynlee 03
Hooks, Alyric Chade 03
McKibben, Kayleigh Jo 03
Miller, Lila Deanna 03
Moore, Jacob RyanMatthew 03
O’Neal, Clayton Michael 03
Pedigo, Addyson Leigh 03
Redmon, Sienna Madison 03
Simmons, Crimson Faith 03
Simmons, Hayden Alexander 03
Smith, Russel James 03
Snowden, Rabecca Lacey 03
Spivey, Payton Dale 03
Wells, Cole Mathion 03
Wheeler, Troy James 03
Wilson, Cheyenne Nicole 03
Bankston, Ariel Jessica 04
Brock, Highty Ann 04
Broxton, Taylor Gage 04
Chenaux, Devon Wayne 04
David-Richard, Adalynn Marie 04
Dowdy, Isabelle Nichole 04
Floyd, Kimber Michelle 04
Foster, Bradford Wayne 04
Grantham, Jonathan Richard 04
Hutchcraft, Savannah Nicole 04
Jackson, Christopher Rashad 04
Kangas, Aili Marie 04
Lyon, Adan Dean 04
Partin, Marius Rae 04
Perkins, Ericka Lavin 04
Peterson, Dedrien Rontez 04
Potter, Brayden Darrell 04
Redmon, Ebony Ann 04
Reed, Angel David 04
Rightenburg, Cody Allen 04
Rose, Autumn Margaret 04
Vaught, Aubrey Nichole 04
Whitaker, Rowan Anne 04
Williams, Jack Barnett 04
Causey, Abbey Patricia 05
Christmas, Katie Lynn 05
Curtis, Cassidy Marie 05
Drake, Emilyn Mae 05
Gilbert, Ayla Rae 05
Gordon, Jonei Sophia 05
Hebble, Elisabeth Mae 05
Hogans, Renecia Myla 05
Hogue, Madison Ann 05
Jackson, Layla Renee 05
Philpot, Colin Michael 05
Pierce, Andrew Bryan 05
Poppell, Jacob Scot 05
Prather Jr, Scot Alan 05
Radford, Rachel Lynn 05
Randazzo, Isabella Rose 05
Reinhardt, Cayla Rockelle 05
Roche, Amor Syriana 05
Rokosz, Nicholas Henry 05
Salinas, Brooke Angeleen 05
Stanley, Abbie Lorene 05
Thomas, Kamryn Laurel 05

‘A’ Honor Roll

Student Grade
Adkison, August Westley 02
Bankston, Matthew Cole 02
Black, Amiyah Avriana 02
Brown, Nylah Elisha 02
Christian, James Benjamin 02
Christmas, Blaine Hunter 02
Costales, Griffin Padron 02
Goswick, Daniel Lee 02
Holden, Gabriel Michael 02
Hunter, Mya Danielle 02
Jones, Kaia Lee 02
Kirkland, Kinley Kristene 02
McClendon, Skyler Lee 02
Radford, Mary Elizabeth Diane 02
Steverson, Wesley Trace 02
Vaught, Michael Logan 02
Whitfield, Carlie Brooke 02
Zurawski, Patrick Francis 02
Brown, Thomas Franklin 03
Coltrane, Caiden Chace 03
Morrison, Cole Allen 03
Zurawski, Gabriella Sylvia 03
Burke, Ashley Maria 04
Cobart, Siren Gale 04
Peterson, Isreal M’Kai 04
Thomas, Dillon Charles 04
Wheeler, Kinslee Faith 04
Zavala, MacKenzie Evelyn-Rose 04
Costales, Shaylin Marie 05
Henderson, Gavin Wesley 05
Holliday, Emma Grace 05
Kennedy, Tanner Leon 05
Kopp, Alice Sakura 05
Popp, Jadeyn Renee 05
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